В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек

CentralAsia (CA) - При стрельбе в старшей школе города Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия погибли десять человек. На месте происшествия также обнаружено тело предполагаемого нападавшего.

Как сообщает CBC News со ссылкой на данные полиции, шестеро погибших обнаружены в здании школы, еще один пострадавший умер при транспортировке в больницу. Двоих жертв нашли без признаков жизни в соседнем доме — полиция считает их смерть связанной с происшествием в учебном заведении.

По предварительной версии, нападавший покончил с собой. Кроме погибших, не менее 25 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы. Всех остальных учеников и сотрудников школы эвакуировали.

Как отмечает агентство AFP, изначально канадские СМИ сообщали, что стрелком была женщина, однако полиция пока не стала раскрывать подробности о нападавшем, хотя и утверждает, что идентифицировала его.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в соцсетях, что «опустошен» новостями о стрельбе. «Мои молитвы и самые глубокие соболезнования семьям и друзьям, потерявшим близких в результате этого ужасающего акта насилия», - добавил политик.