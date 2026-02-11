Гуманитарная помощь Таджикистана доставлена населению Газы

CentralAsia (TJ) - Партия гуманитарной помощи от правительства и народа Таджикистана нуждающимся жителям Газы была доставлена ​8 февраля​.

«Вечером 8 февраля колонна из 6 грузовиков c таджикской помощью, состоящей из продуктов питания, теплой одежды, палаток и водонепроницаемой пленки, была доставлена в Газу», - сообщает МИД Таджикистана.

По данным ведомства, грузовики проехали через контрольно-пропускной пункт Рафах на египетско-палестинской границе в присутствии посла Таджикистана в Египте и представителей таджикских благотворительных организаций.

Отмечается, что Таджикистан непрерывно оказывает гуманитарную и финансовую помощь населению Газы с первых дней конфликта в этом регионе, говорится в сообщении ведомства.

О том, что в Газу направлена гуманитарная помощь 6 февраля на пресс-конференции сказал глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин.

Он напомнил, что в январе 2025 года Таджикистан совместно с рядом других государств уже направил гуманитарную помощь жителям Газы, включая 200 тонн пшеничной муки.

Министр также отметил, что позиция Таджикистана по ситуации в Газе остается неизменной. По его словам, страна последовательно поддерживает мирное урегулирование конфликта.

