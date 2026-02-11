В Таджикистане выявлены масштабные нарушения земельного законодательства

CentralAsia (TJ) - Председатель Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Таджикистана Ориф Ходжазода сообщил журналистам о 13 420 случаях нарушения земельного законодательства, зафиксированных в 2025 году, передает «Азия плюс».

По его словам, для устранения выявленных нарушений было выдано 12 218 предписаний, а по 11 677 фактам возбуждены административные производства. По итогам проверок нарушителям были назначены штрафы на сумму свыше 7 миллионов сомони, из которых 5,9 миллиона уже перечислены на специальный счет.

Кроме того, 1 035 материалов направлены в органы прокуратуры для правовой оценки, а 927 — в службы исполнения, отметил он на пресс-конференции в Душанбе 10 февраля.

Ориф Ходжазода подчеркнул, что нарушения земельного законодательства допускают не только частные лица, но и сотрудники самого Комитета по земельному управлению.

В частности, были задержаны председатели земельных управлений в Исфаре, Кулябе и районе Абдурахмони Джоми.

В отношении начальника земельного управления города Исфара Мухаммада Бобозода ведется расследование по подозрению в получении взятки. Окончательные выводы о его виновности могут быть сделаны только после решения суда.

Ранее, в 2024 году, Агентство по борьбе с коррупцией Таджикистана возбудило уголовное дело против председателя земельного управления города Куляб. По данным следствия, он пообещал выделить земельный участок сельскохозяйственного назначения в обмен на 81 тысячу сомони, однако своих обязательств не выполнил.

Продажа земельных участков остается одной из наиболее острых проблем в стране, о чем неоднократно заявлял президент Таджикистана.

Как подчеркнул Ориф Ходжазода, даже сотрудники органов земельного управления не застрахованы от нарушений, что в очередной раз свидетельствует о необходимости усиления борьбы с коррупцией в данной сфере.

