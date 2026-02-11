Рекордное количество магнитных бурь зафиксировано на Земле в январе

CentralAsia (CA) - Январь 2026 года стал рекордным по числу магнитных бурь за последние восемь лет. Геомагнитные возмущения фиксировали в 10 из 31 дня – это максимум для текущего 25-го солнечного цикла и самый высокий показатель с сентября 2017 года, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Основным источником бурь в январе стали корональные дыры на Солнце. Исключением стала самая сильная магнитная буря месяца, которая продолжалась с 19 по 21 января. Её вызвал прямой удар по Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем после вспышки высшего класса X1.9, произошедшей 18 января.

В начале февраля геомагнитная активность временно снизилась – за первую неделю месяца зарегистрировали лишь одну магнитную бурю. При этом недавний мощный всплеск солнечной активности, один из сильнейших в XXI веке и сопровождавшийся несколькими крупными вспышками, почти не повлиял на Землю.

Причины этого пока остаются не до конца понятными. Но ситуация может быстро измениться, поскольку к Земле приближаются новые корональные дыры.