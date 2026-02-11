Военный суд в России приговорил гражданина Узбекистана к 20 годам за подготовку теракта

CentralAsia (UZ) - Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону признал узбекистанца виновным в подготовке теракта в здании правительства Ставропольского края и назначил ему 20 лет лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, затем — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему назначен штраф в размере одного миллиона рублей.

Согласно материалам дела, в январе 2023 года мужчина записал видеообращение, где заявил о готовности действовать в интересах запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Подсудимый обязался по указанию руководителя ИГ выбрать населенный пункт в РФ и провести разведку объекта для совершения террористического акта, а также арендовать помещение для конспиративного изготовления и хранения самодельных взрывных устройств (СВУ).

23 сентября 2023 года мужчина прибыл из Узбекистана в РФ и сообщил, что выбрал Ставрополь, а также снял фото и видео нескольких объектов, после чего передал полученные материалы в ИГ.

Позднее ему сообщили о предполагаемом месте совершения террористического акта, указав на здание Правительства Ставропольского края.

В декабре того же года мужчина приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства и спрятал их в тайнике. 18 декабря его задержали сотрудники спецслужб.

Суд учел тяжесть преступления и вынес максимально суровый приговор.

Ранее Московский суд вынес пожизненный срок гражданину Узбекистана за теракт против генерала Кириллова.