В нескольких регионах Казахстана школьников перевели на онлайн из-за непогоды

CentralAsia (KZ) - В четырёх регионах Казахстана часть учеников первой и второй смены перевели на дистанционный формат обучения.

Занятия будут проводить онлайн из-за ухудшения погоды. Синоптики обещали резкое похолодание на севере, западе и в центре страны.

«В Астане в связи с усилением ветра, гололёдом и дальнейшим понижением температуры воздуха 11 февраля учащиеся 0-6 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», – сообщили в столичном управлении образования.

Также на дистанционный формат из-за непогоды перешли:

в Актюбинской области – учащиеся 1-11 классов первой и второй смены;

в Усть-Каменогорске учащиеся – 0-9 классов первой и второй смены;

в Павлодарской области – учащиеся 1-11 классов первой смены и студенты первого и второго курсов.

