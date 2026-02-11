Эмомали Рахмон проведет ряд встреч в ближайшие дни
- 12:29, 11 февраля 2026
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проведет ряд встреч в ближайшие дни, а также другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
В частности, глава государства примет президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций госпожу Чжоу Цзяи и министра иностранных дел Казахстана Ерлана Кошербаева, который прибудет в Таджикистан с официальным визитом.
Также запланирован ряд других мероприятий с участием Эмомали Рахмона, о которых будет сообщено дополнительно.
