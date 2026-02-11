экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Эмомали Рахмон проведет ряд встреч в ближайшие дни

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проведет ряд встреч в ближайшие дни, а также другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

В частности, глава государства примет президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций госпожу Чжоу Цзяи и министра иностранных дел Казахстана Ерлана Кошербаева, который прибудет в Таджикистан с официальным визитом.

Также запланирован ряд других мероприятий с участием Эмомали Рахмона, о которых будет сообщено дополнительно.

