Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая, - Financial Times

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - США потребовали от Украины до 15 мая провести президентские выборы вместе с референдумом «по любому мирному соглашению» с Россией, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, украинские власти уже начали подготовку к голосованиям. Если они не состоятся в срок, Киев рискует лишиться предложенных Вашингтоном гарантий безопасности.

По словам украинских и западных чиновников, Украина пошла на это «на фоне интенсивного давления со стороны Белого дома», который стремится завершить российско-украинские мирные переговоры весной. По данным FT, президент Украины Владимир Зеленский может объявить о проведении выборов и референдума 24 февраля, в четвертую годовщину начала российской военной операции. Как утверждают близкие к нему источники, Киев дал понять американской администрации, что готов к «чрезвычайно сжатым срокам» по голосованиям, «несмотря на логистические трудности проведения выборов в условиях войны».

«У украинцев сложилось твердое убеждение, что все это должно быть связано с переизбранием Зеленского»,— сказал неназванный западный чиновник.

Последний раз президентские выборы на Украине проходили в 2019 году. Новое голосование должно было состояться в марте 2024 года, но из-за действующего военного положения в стране его перенесли на неопределенный срок. В декабре 2025 года Владимир Зеленский сказал, что готов провести выборы в течение ближайших 60-90 дней, если США и Европа помогут обеспечить безопасность голосования.