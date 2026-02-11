экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На юге и юго-востоке Казахстана ожидаются дожди и снег

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 12-14 февраля под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков, только на юге и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, временами сильные, сообщает «Казгидромет».

Также по республике прогнозируются усиление ветра, туманы, на юге, юго-востоке – гололед и низовая метель.

Температура воздуха постепенно повысится на западе ночью до -2-12, днем -5+5 градусов, на севере, северо-западе ночью до -15-25, днем до -5-13 градусов, в центре ночью до -12-23, днем до -1-12 градусов. На востоке республики ночью ожидается понижение температуры воздуха до -25-33 градусов.

