Россия готовится к новому топливному кризису, - СМИ

CentralAsia (CA) - Накопленные с конца 2025 года запасы горючего позволили российским чиновникам ослабить регулирование в топливной отрасли и отменить с февраля запрет на экспорт бензина из России. Действительно, цены на АЗС остаются стабильными. Но тревожные звоночки уже звучат - биржевые котировки АИ-92 за январь выросли более чем на 7%.

Как пишет «Московский комсомолец», темпы подорожания нефтепродуктов в опте обычно быстро отражаются на рознице, поэтому повтор прошлогоднего осеннего топливного кризиса приобретает вполне реальные очертания.

Решение об отмене моратория на экспорт бензина для производителей фактически является вынужденной мерой. Запрет на зарубежные поставки горючего был введен в конце августа прошлого года, когда на российских заправках выстраивались многокилометровые очереди рядовых автовладельцев, жаждущих пополнить баки своих «железных коней». Бензина ощутимо не хватало и властям ряда регионов даже пришлось лимитировать отпуск нефтепродуктов на АЗС.

В настоящее время, утверждает вице-премьер Александр Новак, ситуация с балансом спроса и предложения стабилизировалась и даже появились излишки топлива. Если ранее чиновники закрывали экспорт для обеспечения внутренних потребностей, то сегодня продление ограничительных санкций приведет к затовариванию рынка и вынужденному сокращению объемов переработки, отмечает замглавы правительства.

Ажиотажа на российских заправках и в самом деле не наблюдается. При общем уровне инфляции в 2,11% тарифы на АЗС, по данным Росстата, с начала года выросли всего на 1,42%, что связано не с алчностью торговцев, а с повышением налога на добавленную стоимость с 20% до 22%.

Между тем, если взглянуть на оптовое звено рынка, то становится очевидно, что расслабляться пока рано. За тот же период, январь - начало февраля, котировки АИ-92 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже подскочили на 7,3%, что сопоставимо с подорожанием этого ходового сорта за весь 2025 год (+10%).