экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер Канады заявил об урегулировании вопроса с блокировкой нового моста
Марк Карни
Марк Карни

CentralAsia (CA) -  Власти Канады официально отреагировали на слова президента США о возможной блокировке открытия нового автомобильного моста, соединяющего две страны. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что 10 февраля разговаривал с президентом США и в числе прочего «обсудил ситуацию с мостом», сообщает Reuters.

Вопрос будет улажен, считает глава правительства, так как он объяснил Трампу, что право собственности на новый мост должно быть разделено между американским штатом Мичиган и правительством Канады.

Мост, названный в честь канадского хоккеиста Горди Хоу, строился с 2018 года и был полностью профинансирован правительством Канады в объеме $4,7 млрд. Его открытие запланировано на ближайшие месяцы.

Ранее Дональд Трамп пригрозил заблокировать новый автомобильный маршрут, пока Вашингтон не получит «полную компенсацию за все», что он некогда дал Оттаве. При этом, газета New York Times, выяснила, что американский предприниматель Мэтт Морун, чья семья владеет конкурирующим мостом Ambassador Bridge, встретился с министром торговли США Говардом Лютником за несколько часов до заявления Трампа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com