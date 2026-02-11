Премьер Канады заявил об урегулировании вопроса с блокировкой нового моста

Марк Карни

CentralAsia (CA) - Власти Канады официально отреагировали на слова президента США о возможной блокировке открытия нового автомобильного моста, соединяющего две страны. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что 10 февраля разговаривал с президентом США и в числе прочего «обсудил ситуацию с мостом», сообщает Reuters.

Вопрос будет улажен, считает глава правительства, так как он объяснил Трампу, что право собственности на новый мост должно быть разделено между американским штатом Мичиган и правительством Канады.

Мост, названный в честь канадского хоккеиста Горди Хоу, строился с 2018 года и был полностью профинансирован правительством Канады в объеме $4,7 млрд. Его открытие запланировано на ближайшие месяцы.

Ранее Дональд Трамп пригрозил заблокировать новый автомобильный маршрут, пока Вашингтон не получит «полную компенсацию за все», что он некогда дал Оттаве. При этом, газета New York Times, выяснила, что американский предприниматель Мэтт Морун, чья семья владеет конкурирующим мостом Ambassador Bridge, встретился с министром торговли США Говардом Лютником за несколько часов до заявления Трампа.