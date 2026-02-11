Лавров: Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Российской стороне ни по официальным, ни по неофициальным каналам не направляли текст мирного плана по урегулированию на Украине из 20 пунктов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас они размахивают неким документом из 20 пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал. Его содержание частично утекало в СМИ», - сказал российский министр в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

По словам главы МИД, на основе договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске можно довольно быстро согласовать план по урегулированию. Вместе с тем, пояснил Сергей Лавров, документ несколько раз «перелопатили».

Изначальная версия мирного плана по Украине включала 28 пунктов. Последнюю — сократили до 20-ти. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что подготовка соглашения завершена на 90%. При этом президент Украины Владимир Зеленский называл нерешенным территориальный вопрос.