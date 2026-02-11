Песков заявил, что пока рано говорить о датах выборов и референдума в Украине

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Официальных сообщений о проведении президентских выборов в Украине не было. Поэтому рассуждать на эту тему еще рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «КоммерсантЪ».

«Мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны неких источников»,— уточнил Песков на брифинге. Представитель президента также призвал журналистов ориентироваться на первоисточники, а не на информационные потоки.

Сегодня газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что президент Украины Владимир Зеленский согласился в «сжатые сроки» провести отложенные из-за военного положения выборы вместе с референдумом по мирному соглашению. Американская сторона, по данным FT, настаивала на проведении мероприятия до 15 мая.