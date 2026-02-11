экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева рассказал, что у Сары Назарбаевой был обширный инфаркт миокарда
Продолжение: Сару Назарбаеву выписали из больницы в АлматыПредыстория: В Алматы госпитализирована Сара Назарбаева

CentralAsia (KZ) -  Сара Назарбаева, супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в апреле 2025 года перенесла обширный инфаркт миокарда. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

После инфаркта на протяжении долгого времени Назарбаева находилась на аппаратах искусственной вентиляции лёгких и искусственной почки.

«Сара Алпысовна с апреля 2025 года проходила лечение в Национальном госпитале медицинского центра управления делами президента в Алматы. В тот период у неё случился обширный инфаркт миокарда. Врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца, сердечную и лёгочную недостаточность на фоне длительного и тяжёлого сахарного диабета, а также прогрессирующей хронической почечной недостаточности», – говорится в сообщении.

В январе 2026 года Сару Назарбаеву выписали из больницы. Сейчас она находится под наблюдением врачей в домашних условиях, рассказал он.

В мае 2025 года в соцсетях появились слухи о возможной кончине Сары Назарбаевой. Тогда Укибай опроверг эту информацию и сообщил, что она лежит в больнице, а сведения о диагнозе, состоянии здоровья, методах и результатах лечения тогда не разглашались из-за врачебной тайны.

Обширный инфаркт миокарда – это тяжелейший сердечный приступ, при котором из-за закупорки крупной артерии отмирает обширный участок сердечной мышцы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com