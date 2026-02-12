Великий Государственный Хурал опроверг сообщение ТАСС

CentralAsia (MNG) - ТАСС сообщило, что «это первый официальный зарубежный визит Ням-Осорына Учрала с момента его избрания в ноябре 2025 года 14-м спикером парламента Монголии», и что он якобы является потомком русских эмигрантов.

Глава пресс-службы Великого Государственного Хурала (парламента) Төгсбаяр Батсайхан сегодня опроверг информацию, опубликованную на сайте ТАСС, и официально заявил, что информация о происхождении и родословной спикера Великого Государственного Хурала Учрала Ням-Осорына, упомянутая в статье российского агентства ТАСС, не соответствует действительности и является неверной. Об этом сообщается на MiddleAsianNews.

«Информация о биографии, образовании и карьере Председателя Великого Государственного Хурала имеется в открытых источниках.

Распространение ложной и непроверенной информации о происхождении человека является этически неприемлемым поступком. Такая информация не отражена в официальных биографиях и документах.

Мы продолжаем призывать международные СМИ проверять достоверность информации и уважать личное достоинство и репутацию человека. Мы надеемся, что ТАСС исправит эту ошибочную информацию», — заявил Төгсбаяр Батсайхан.

