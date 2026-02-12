ТМК будет сотрудничать с Монголией в газовом секторе

Компания TMK совместно с монгольским энергетическим подразделением разрабатывает планы по добыче и переработке метана из угольных пластов. Об этом подробно писали на MiddleAsianNews.

Компания TMK Energy и Министерство энергетики Монголии заключили соглашение о совместном изучении перспектив быстрого внедрения природного газа в энергетический баланс страны, что может значительно ускорить развитие компании, если будет дано разрешение на использование метана из угольных пластов в качестве дополнительного источника топлива.

«Меморандум о взаимопонимании (МоВ) предусматривает изучение целесообразности и преимуществ интеграции природного газа, включая метан угольных пластов, в среднесрочную и долгосрочную энергетическую политику этой восточноазиатской страны», — говорится в заявлении.

План состоит в том, чтобы в рамках совместного исследования на начальном этапе приоритет отдавался базовым исследованиям метана как источника электроэнергии для пиковых нагрузок, с целью обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения в периоды пикового спроса. Первоначальное исследование будет посвящено использованию метана из угольных пластов для обеспечения пиковых нагрузок электроснабжения и определению того, как обширные ресурсы страны могут наилучшим образом укрепить ее цепочку поставок энергии.

Компания TMK, владеющая проектом по добыче метана из угольных пластов Гурвантэс XXXV на юге Монголии, имеет идеальные возможности для получения прибыли от возможного увеличения использования газа в качестве топлива в дополнение к существующему использованию угля.

Монголия сталкивается с растущими проблемами в своей электроэнергетической системе, испытывая трудности с перебоями в подаче электроэнергии в пиковые зимние месяцы, когда значительно возрастает спрос на отопление и промышленная активность.

Существующие генерирующие мощности и устаревшая инфраструктура привели к проблемам с удовлетворением пикового спроса, что вызвало перебои в электроснабжении. Необходимо разработать дополнительные, гибкие источники топлива для обеспечения стабильных поставок в периоды пиковой нагрузки, и природный газ может стать очевидным выбором для увеличения объемов поставок в стране.

Роль Министерства заключается в развитии, управлении и регулировании энергетического сектора Монголии, обеспечении надежности системы и поддержке целей национального развития страны.

Обращение к обширным запасам метана из угольных пластов может стать решением проблемы обеспечения Монголии электроэнергией в долгосрочной перспективе.

«Этот меморандум о взаимопонимании представляет собой значительный шаг вперед для компании TMK и правительства Монголии, а также признание зарождающейся отрасли добычи метана из угольных пластов в Монголии. Это свидетельствует о дальнейшем признании правительством того факта, что природный газ остается жизнеспособной альтернативой углю, что позволит еще больше повысить долгосрочную энергетическую безопасность Монголии и диверсифицировать ее внутренние источники энергии», — заявил испольнительный директор TMK Energy Дугал Фергюсон.

Фергюсон также отметил, что природный газ потенциально может стать более чистым, эффективным и быстродействующим источником энергии, способным дополнить существующую и будущую инфраструктуру генерации и снизить зависимость от импортной электроэнергии.

Газ угольных пластов — это разновидность природного газа, обычно состоящая на 95–97 процентов из чистого метана. Он, как правило, адсорбируется на угольной матрице и удерживается внутри угля под действием давления воды. Транспортировка метана из угольных пластов на поверхность через газовые сквалы обычно требует извлечения воды из трещин и разломов угля. Это снижает давление, позволяя метану высвобождаться из угольной матрицы. Он считается нетрадиционным газом.

Газ из угольных пластов считается более чистым топливом, поскольку он производит примерно вдвое меньше выбросов углекислого газа, чем электроэнергия, вырабатываемая на углях, и сгорает чище, чем другие ископаемые виды топлива.

Природный газ отличается тем, что это обычный газ, обычно добываемый из пористых песчаниковых месторождений с непроницаемым слоем породы, который удерживает газ под действием силы плавучести. Зачастую газ поднимается на поверхность через газовые сквалы под давлением, без необходимости откачки.

На прошлой неделе компания установила очередной рекорд по добыче газа на своем пилотном проекте, который является частью проекта по разработке угольного пласта Гурвантэс.

21 января ТМК установила новый суточный рекорд добычи газа, достигнув 674 кубических метров, или более 23 800 стандартных кубических футов в сутки. Также был установлен новый месячный рекорд добычи газа — 18 370 кубических метров.

Запасы метана из угольных пластов Монголии могут выиграть от двух факторов. Страна не только стремится укрепить собственные энергоснабжения, но и расположена вблизи северных газопроводов Китая, потенциального источника огромных объемов газа в рамках любого проекта по разработке газовых месторождений в ближайшем будущем.

