Спикер парламента Монголии подчеркнул важность партнерства с Россией
CentralAsia (MNG) -  Российская Федерация – вечный сосед и стратегический партнер для Монголии, заявил находящийся в стране с визитом председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Учрал Ням-Осор. Об этом информирует РИА Новости.

«В качестве председателя Великого Государственного Хурала Монголии я рад начать свой первый официальный визит с посещения нашего давнего соседа и всеобъемлющего стратегического партнера – Российской Федерации», – заявил он во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Учрал также передал приветствие от президента республики Хурэлсуха Ухнаа.

Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал Россию и Монголию близкими соседями и друзьями с многолетней историей.

Медведев во вторник провел встречу с председателем Великого Государственного хурала Монголии Учралом Ням-Осором. Об этом зампред Совбеза РФ рассказал в своем канале в Max.

«Наши страны - близкие соседи, друзья с многолетней историей», - сказал Медведев на встрече.

