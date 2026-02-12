Импорт топлива в Монголию в прошлом месяце увеличился на 40%

CentralAsia (MNG) - В январе этого года Монголия импортировала 116.6 тыс. тонн топлива, что на 40.5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Между тем, по данным Главного таможенного управления, было импортировано 147 тыс. тонн дизельного топлива, что на 13.4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе прошлого года было импортировано 6014 автомобилей, что на 62.3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Кроме того, было импортировано 1347 грузовиков, что на 48.8% меньше по сравнению с предыдущим годом.

