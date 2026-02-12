экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Импорт топлива в Монголию в прошлом месяце увеличился на 40%

CentralAsia (MNG) -  В январе этого года Монголия импортировала 116.6 тыс. тонн топлива, что на 40.5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Между тем, по данным Главного таможенного управления, было импортировано 147 тыс. тонн дизельного топлива, что на 13.4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе прошлого года было импортировано 6014 автомобилей, что на 62.3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Кроме того, было импортировано 1347 грузовиков, что на 48.8% меньше по сравнению с предыдущим годом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com