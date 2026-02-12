В январе 2026 года уровень инфляции по всей стране вырос до 7.5%

Статистика и тенденции экономического развития Монголии за январь 2026 года

Согласно данным Национального статистического комитета, общий объем внешней торговли Монголии в январе 2026 года достиг $2.59 млрд, что на 30.1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Торговый баланс показал рекордный профицит: экспорт превысил импорт на $906.5 млн.

Основной движущей силой этих торговых показателей стал экспорт каменного угля, который в январе составил 9.7 млн ​​тонн — на 86.4% больше, чем годом ранее. В этот период 100% экспорта свинцовой руды, железной руды, меди, молибдена, цинкового концентрата, сырой нефти и угля, а также 63.5% чесаного козьего кашемира были направлены в Китай. На эти конкретные товары пришлось 81.3% от общей стоимости экспорта.

Что касается ситуации на внутреннем рынке, Национальное статистическое управление сообщило, что национальный индекс потребительских цен (инфляция) вырос на 7.5 процента в годовом исчислении в январе 2026 года и на 1.1 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя цены выросли в нескольких секторах, включая продукты питания (12.4 процента), услуги (8.9 процента) и непродовольственные товары (5.6 процента), общий темп роста инфляции замедлился на 1.2 процентных пункта по сравнению с 8.7 процента, зафиксированными в январе 2025 года.

Основными факторами инфляции стали рост цен на мясные продукты на 18.4% (цены на говядину выросли на 25.8%, а на баранину/козлятину — на 17.5%), а также повышение цен на муку (7,7%) и макаронные изделия (16.8%). На импортные товары, составляющие 55.3% потребительской корзины (238 из 430 наименований), пришлось 25.5% от общего уровня инфляции. В региональном разрезе наибольший рост цен на продукты питания наблюдался в Центральном регионе — на 13.8%, а цены на услуги в Улан-Баторе выросли на 10%.

