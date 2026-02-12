Улан-Батор планирует выпустить облигации для финансирования строительства ТЭЦ-5

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабинета министров 11 февраля было принято решение делегировать Улан-Батору полномочия по выпуску облигаций номинальной стоимостью ₮200 млрд для финансирования строительства пятой тепловой электростанции (ТЭЦ-5) в столице.

Проект полностью соответствует положениям Закона об управлении государственным долгом, а также ключевым стратегическим документам, включая Среднесрочную фискальную политику, Политику экономического развития, План развития энергетики, Технико-экономическое обоснование и Оценку воздействия на окружающую среду.

Проект будет реализован в соответствии с Законом о государственно-частном партнерстве по модели «Разработка, строительство, эксплуатация и передача». Проект признан стратегически важным для развития устойчивой, надежной и экологически безопасной энергетической инфраструктуры страны.

Ввод ТЭЦ-5 в эксплуатацию обеспечит:

стабилизацию энергосистемы столицы;

создание надёжного источника энергоснабжения для западного административного района;

снижение нагрузки на действующие тепловые электростанции;

повышение надёжности и резервной устойчивости электрических сетей.

После запуска станции электроэнергией будут обеспечены около 100 тысяч домохозяйств, тепловой энергией - более 40 тысяч домохозяйств.

В период строительства проекта будет создано 1,600 временных рабочих мест, а после завершения строительства - более 370 постоянных рабочих мест.

