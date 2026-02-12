экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Улан-Батор планирует выпустить облигации для финансирования строительства ТЭЦ-5

CentralAsia (MNG) -  На очередном заседании Кабинета министров 11 февраля было принято решение делегировать Улан-Батору полномочия по выпуску облигаций номинальной стоимостью ₮200 млрд для финансирования строительства пятой тепловой электростанции (ТЭЦ-5) в столице.

Проект полностью соответствует положениям Закона об управлении государственным долгом, а также ключевым стратегическим документам, включая Среднесрочную фискальную политику, Политику экономического развития, План развития энергетики, Технико-экономическое обоснование и Оценку воздействия на окружающую среду.

Проект будет реализован в соответствии с Законом о государственно-частном партнерстве по модели «Разработка, строительство, эксплуатация и передача». Проект признан стратегически важным для развития устойчивой, надежной и экологически безопасной энергетической инфраструктуры страны.

Ввод ТЭЦ-5 в эксплуатацию обеспечит:

  • стабилизацию энергосистемы столицы;
  • создание надёжного источника энергоснабжения для западного административного района;
  • снижение нагрузки на действующие тепловые электростанции;
  • повышение надёжности и резервной устойчивости электрических сетей.

После запуска станции электроэнергией будут обеспечены около 100 тысяч домохозяйств, тепловой энергией - более 40 тысяч домохозяйств.

В период строительства проекта будет создано 1,600 временных рабочих мест, а после завершения строительства - более 370 постоянных рабочих мест.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com