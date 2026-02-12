Монгольский вольник встретится с мировыми звёздами вольной борьбы в Бишкеке

ТУЛГА Төмөр-Очир

CentralAsia (MNG) - В Бишкеке 13 февраля пройдёт международный турнир по вольной борьбе с участием ведущих спортсменов мира.

В соревнованиях примут участие по четыре лучших борцов в каждой из пяти олимпийских весовых категорий: 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг и 97 кг.

Тулга Төмөр-Очир, серебряный и бронзовый призёры чемпионатов мира и двукратный серебряный призёр чемпионатов Азии, будет представлять Монголию в весовой категории до 65 кг.

В этой категории также участвуют:

- Абасгаджи Магомедов (Россия), чемпион и серебряный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы;

- Руслан Абдуллаев (Азербайджан), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров до 23 лет;

- Билол Шарип (Кыргызстан) – чемпион турнира «Яшар Догу», двукратный бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров до 23 лет и двукратный чемпион Кубка Азии среди юниоров до 23 лет.

Пары в полуфинале определяются жеребьёвкой. Победители полуфинальных поединков выходят в финал, а проигравшие соревнуются за бронзовые медали.

