В большинстве районов Монголии ожидается усиление холодной погоды

CentralAsia (MNG) - 13 февраля в северных областях страны прогнозируются метели и снегопады, а 14 февраля подобные условия ожидаются на востоке. В целом по стране ожидается дальнейшее похолодание, особенно в горных районах Алтая и Гоби, где будут наблюдаться сильные порывы ветра.

По данным метеорологического прогноза, с 8:00 до 20:00 12 февраля 2026 года в стране будет преобладать облачная погода. Снег ожидается в горах Алтая, Хангая и Хубсугула, в то время как в других регионах осадков не предсказывается. В западной части страны ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное, в то время как в остальных областях скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, а в горных районах Алтая – 15-17 метров в секунду.

Согласно метеопрогнозу, на территории озера Увс и в Дархадской впадине, а также в верховьях реки Завхан и в долине реки Тэс температура воздуха будет находиться в пределах -20...-25°C. В Монголо-Алтайских, Хубсугулских и Хангайских горах, а также в верховьях реки Заг-Байдраг, температурные показатели колеблются от -13 до -18°C. В Хэнтийских горах и долинах рек Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Хэрлэн и Халх температура ожидается в диапазоне -7...-12°C. В предгорьях Хангайского хребта и южной части Гоби температура может достигать 0–+5°C, в то время как в восточной части региона Гоби, где снежный покров минимален, температура будет составлять от 0 до +5°C, а в других областях – от 0 до -5°C.

Что касается Улан-Батора, то здесь также ожидается облачная погода, но без осадков. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха колеблется от 0 до -2°C.

