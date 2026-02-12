В Казахстане 15 марта состоится референдум по проекту новой Конституции

CentralAsia (KZ) - В Казахстане определили дату проведения республиканского референдума, на котором жители смогут проголосовать за или против принятия новой Конституции. Он пройдёт 15 марта.

Соответствующий указ подписал президент.

«Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Казахстана со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли вы новую Конституцию РК, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля?» – говорится в тексте документа.

Подготовку и проведение референдума возложили на центральную, территориальные и участковые избирательные комиссии. Правительству поручено совместно с ЦИК, другими центральными и местными исполнительными органами принять необходимые меры по организации и проведению голосования.

21 января в стране создали Конституционную комиссию. Изначально сообщалось, что поправки внесут в 77 статей Основного закона, что составляет 84% текста. Однако 29 января члены комиссии в ходе прений пришли к выводу, что масштаб предлагаемых изменений позволяет говорить о необходимости принятия новой Конституции. По словам президента, предлагаемые поправки практически трансформируют всю государственную матрицу.

31 января опубликовали проект новой Конституции, состоящий из преамбулы и 11 разделов, всего 95 статей. Документ доработали и 11 февраля комиссия по реформе предложила вынести его на референдум.

Президент неоднократно подчёркивал, что окончательное решение примут граждане страны.

Последний референдум в республике проводили в октябре 2024 года. Тогда граждане голосовали по вопросу строительства АЭС.

