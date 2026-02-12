Зеленский: Следующие переговоры запланированы на 17-18 февраля в США

CentralAsia (CA) - Следующий раунд переговоров представителей России, Украины и США запланированы на 17 и 18 февраля и пройдут в США, сообщил Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский, передает Bloomberg.

По его словам, он уже принял предложение представителей Вашингтона провести переговоры именно в эти даты и именно на территории Соединенных Штатов. Пока неясно, согласится ли Россия на встречу в США.

Bloomberg считает, что в рамках нового раунда переговоров представители делегаций, вероятно, «сосредоточатся на сложном вопросе территории». Предполагается, что они обсудят предложение США создать свободную экономическую зону в Донбассе в качестве буферной. Этот вариант, по словам украинского лидера, обе воюющие страны воспринимают скептически.

«Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы… Мы имеем разные взгляды на это. И договорились о следующем: давайте вернемся с видением того, как это может выглядеть, на следующую встречу», — сказал Зеленский журналистам Bloomberg.

Россия, Украина и США провели два раунда переговоров в Абу-Даби. Первый состоялся 23-24 января, второй — 4-5 февраля. После второй встречи стороны обменялись пленными — 157 на 157 человек.

По словам Владимира Зеленского, в ходе последнего раунда переговоров делегации обсуждали механизмы прекращения огня и то, как США будут контролировать его соблюдение. Пока, отметил он, переговорщикам не удалось согласовать детали по этому вопросу без политических решений на более высоком уровне, а также из-за разницы в формулировках каждой из сторон переговоров.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на «западный источник в Абу-Даби» по итогам второго раунда переговоров сообщал, что Москва в рамках «большого договора» хочет, чтобы мировое сообщество официально признало суверенитет РФ над Донбассом. Зеленский ранее отмечал, что вопрос территорий может быть решен только при условии его личной встречи с Владимиром Путиным.

По словам президента Украины, США предлагают завершить конфликт до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет — выборы в Конгресс.