Основная доля заболевших корью в Казахстане приходится на детей до пяти лет, - Минздрав

CentralAsia (KZ) - В правительстве Казахстана на совещании рассмотрели эпидситуацию по кори и охваты профилактическими прививками в стране.

По данным министерства здравоохранения, по итогам прошлого года заболеваемость корью снизилась на 85% по сравнению с 2024 годом, но с начала года зарегистрирован 1 951 случай кори. Наиболее высокий уровень заболеваемости – в городах Астана и Алматы, а также в Жамбылской и Атырауской областях. Основная доля заболевших – дети до пяти лет, в основном непривитые дети, в том числе в связи с отказами от вакцинации.

Заместитель премьер-министра Аида Балаева подчеркнула необходимость ежедневно анализировать эпидемиологическую ситуацию по кори в региональных штабах при акиматах и отметила персональную ответственность руководителей на местах. Она поручила взять на особый контроль эпидемиологическую ситуацию по кори, а также активизировать информационно-разъяснительную работу с населением о важности иммунизации, поскольку в ряде регионов сохраняется недостижение целевых показателей по всем основным видам вакцин, особенно в Мангистауской области.

Ранее в Минздраве сообщали, что 79% заболевших с начала года не были вакцинированы, еще 8,4% получили неполный курс иммунизации, у 10% иммунный статус неизвестен, а около 59% непривитых детей не получили прививки по решению родителей.

