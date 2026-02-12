США и Россия ведут переговоры об обновлении ДСНВ, - вице-президент Вэнс

CentralAsia (CA) - США и Россия ведут переговоры об изменениях в новом договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает C-Span.

«Он (ДСНВ) изменится по сравнению с тем, каким он был, и это часть переговоров, которые мы ведем с русскими», — рассказал вице-президент США. Он добавил, что Белый дом намерен добиться хорошего результата для американского народа, то есть ограничить распространение ядерного оружия.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Договор был подписан 8 апреля 2010 года президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) включает ограничения на количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) — 700 единиц, а также на количество боезарядов на них — 1550 единиц, на развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР, БРПЛ и ТБ — 800 единиц.