Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд

CentralAsia (CA) - Европейский парламент одобрил предоставление Украине кредита на €90 млрд на 2026–2027 годы. В поддержку этого решения проголосовали 458 евродепутатов, 140 — выступили против, передает AFP.

Голосование в Европарламенте было последним этапом для утверждения кредита.

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) договорились о предоставлении Украине беспроцентного кредита в декабре 2025 года. Заем должен финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и будет обеспечен бюджетом Евросоюза без использования российских активов, как предлагалось изначально. Погашение кредита должно наступить в случае выплаты Россией репараций Украине. Выделенные средства разделят на две части: €60 млрд пойдут на военные закупки, €30 млрд — на поддержку бюджета страны. Первый платеж должен поступить Киеву в начале второго квартала 2026-го.