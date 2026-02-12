В России полностью заблокировали WhatsApp и YouTube, - СМИ

CentralAsia (CA) - Домены WhatsApp и YouTube исчезли из записей российской Национальной системы доменных имен (НСДИ), поэтому устройства перестали получать IP-адреса мессенджера и видеохостинга, сообщает «Коммерсантъ».

НСДИ – это совокупность российских публичных DNS-серверов, созданная Роскомнадзором в рамках закона о «суверенном Рунете» для обеспечения устойчивой работы интернета внутри РФ.

По информации «Ъ», из НСДИ пропали только домены whatsapp.com и web.whatsapp.com, однако технический домен для мессенджера whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me всё ещё числятся в списке. 10 февраля из НСДИ также пропал домен YouTube.

Теперь, как сообщает издание, доступ к WhatsApp и YouTube на территории России возможен только через VPN.

Эксперт, мнение которого приводит РБК, считает, что ограничения YouTube и WhatsApp Роскомназдор ввёл, чтобы замедлить Telegram.

«Причина здесь одна, и она техническая: оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам, ставятся Роскомнадзором на сетях операторов и провайдеров) работает на пределе своих мощностей. Система не резиновая. Одновременно «давить» YouTube, Telegram и вдобавок WhatsApp инфраструктура просто не выдерживает. Это как пытаться запустить три тяжёлых приложения на старом ноутбуке. Также важно понимать, что Telegram замедлять гораздо сложнее, чем всё вышеперечисленное, так как его защита сильнее, мессенджер «привык» к попыткам блокировок в разных странах», – пояснил управляющий директор инфраструктурного интегратора «Ультиматек» Джемали Авалишвили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что возобновление работы WhatsApp возможно, если Meta будет готова к диалогу с властями и соблюдению российского законодательства.

«Если корпорация Meta будет его [законодательство] выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал Песков, отвечая на вопросы о судьбе мессенджера.

Если же корпорация продолжит занимать «такую же бескомпромиссную позицию» и игнорировать требования российского законодательства, то «тогда шансов [на возобновление работы] нет», подчеркнул он.

10 февраля Роскомнадзор выступил с заявлением о том, что Telegram не исполняет законодательство России и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан. Там добавили, что в связи с этим по решению органов власти продолжат вводить последовательные ограничения.

В августе 2025 года в России ограничили звонки через Telegram и WhatsApp. WhatsApp обвинил Россию в блокировке мессенджера ради слежки. В конце года Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать работу WhatsApp на территории России, если мессенджер не исполнит требования российского законодательства.