Ташкент ликвидирует последствия ливней в круглосуточном режиме

CentralAsia (UZ) -  Сильные дожди, прошедшие в Ташкенте за короткий период, вызвали скопление воды на улицах столицы. Количество осадков превысило средние нормы и создало серьезную нагрузку на системы канализации и водоотведения.

По данным городской администрации, все профильные подразделения переведены на усиленный режим работы и работают круглосуточно. Специалисты очищают дождеприемные колодцы, арычные сети и коллекторы от наносов и бытового мусора, затрудняющих отвод воды. На проблемных участках задействована спецтехника, ведется постоянный мониторинг ситуации. Обращения жителей рассматриваются в первую очередь. 

Власти города напомнили: выброс твердых бытовых отходов в арыки и каналы значительно осложняет работу водоотводящих систем и способствует локальным подтоплениям. Горожан просят соблюдать правила благоустройства и не выбрасывать мусор в арыки и каналы. 

