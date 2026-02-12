В парламенте Турции произошла драка депутатов во время церемонии присяги новых министров

CentralAsia (CA) - В Великом национальном собрании Турции (парламент) произошла драка между депутатами во время церемонии принесения присяги новыми министрами юстиции и внутренних дел, сообщает Haberturk.

Члены главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции вышли на трибуну, пытаясь помешать церемонии, что привело к словесным и физическим столкновениям с членами правящей Партии справедливости и развития. Депутаты толкались, кричали и били друг друга. Одному из них разбили нос.

Несмотря на произошедшее, министрам удалось завершить церемонию инаугурации. После этого заседание было отложено.

Министром внутренних дел Турции назначен бывший губернатор Эрзурума Мустафа Чифтичи, а министром юстиции — бывший прокурор Стамбула Акин Гюрлек. До рукоприкладства дошло во время церемонии присяги нового министра юстиции.

В марте прошлого года Гюрлек выдал ордер на арест мэра города Экрема Имамоглу, что вызвало массовые протесты по всей стране. Депутаты от оппозиции заявили, что бывший прокурор не должен заниматься политикой.