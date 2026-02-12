Полномочия действующего парламента Казахстана прекратятся с 1 июля

CentralAsia (KZ) - Согласно проекту новой Конституции, который будет вынесен на референдум 15 марта, парламент Казахстана, сформированный в соответствии с действующие Конституцией, прекращает свои полномочия с 1 июля 2026 года. Эта норма прописана в статье 95 проекта нового Основного закона.

«Выборы в курултай должны быть объявлены президентом Республики Казахстан в течение месяца и проведены в течение двух месяцев со дня вступления Конституции в силу», - также говорится в проекте Конституции.

А согласно статье 94 Конституция, принятая на республиканском референдуме, вступит в силу с 1 июля 2026 года. Нынешняя Конституция прекратит свое действие с этого же дня.

День принятия новой Конституции на республиканском референдуме будет государственным праздником – Днем Конституции Республики Казахстан.

Между тем в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии курултая первого созыва президент должен назначить вице-президента с согласия депутатов, в этот же срок должны быть назначены председатель и судьи Конституционного суда, председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты. При этом до формирования нового состава Конституционного суда его председатель и судьи, председатель и члены ЦИК и Высшей аудиторской палаты, назначенные в соответствии с Конституцией от 30 августа 1995 года, сохраняют свои полномочия.

Председатель Верховного суда, председатель Национального банка, генеральный прокурор, председатель комитета национальной безопасности, председатель Высшего судебного совета, уполномоченный по правам человека должны быть назначены в течение двух месяцев со дня вступления Конституции в силу.

Судьи Верховного суда, местных и других судов, депутаты маслихатов, иные должностные лица, избранные (назначенные) в соответствии с Конституцией от 30 августа 1995 года, сохраняют свои полномочия до их прекращения по основаниям, предусмотренным Конституцией и законами.

