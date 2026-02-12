Устроивший стрельбу в школе в Канаде оказался трансгендером, - Daily Mail

CentralAsia (CA) - Стрелком, напавшим на школу в Канаде, оказался трансгендер, сообщает Daily Mail со ссылкой на родителей подопечных учебного учреждения и канадскую полицию.

Нападавший, 18-летний Джесси Ван Рутселаар, использовал имя своей матери — Джесси Стрэнг. Он начал идентифицировать себя как женщину в возрасте 12 лет и использовал местоимения «она/ее». Полиция сообщила о многочисленных вызовах в дом Ван Рутселаар, связанных с проблемами психического здоровья.

Юноша открыл огонь в библиотеке средней школы Тамблер-Ридж в Британской Колумбии накануне. В результате погибли восемь человек, включая учительницу и пятерых школьников. После нападения Рутселаар покончил с собой. Перед нападением, как сообщает CTV News, он убил свою мать и брата.

В сообщении об активном стрелке подозреваемый был описан как женщина в платье с каштановыми волосами, однако личность злоумышленника тогда еще не была установлена.