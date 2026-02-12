Разведка Южной Кореи заявила о планах главы КНДР назначить дочь преемницей

CentralAsia (CA) - Глава КНДР Ким Чен Ын планирует назначить свою дочь Ким Чжу Э преемницей, утверждает Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS). Такой вывод ведомство сделало на основе недавних заявлений Ким Чжу Э по поводу решений властей КНДР, передает «Рёнхап».

«Ким Чжу Э присутствовала на различных мероприятиях, включая торжества по случаю Дня армии и посещение Кымсусанского дворца Солнца, при этом фиксируются признаки того, что она высказывала свое мнение по поводу некоторых политических решений, что позволяет считать, что она вступила в стадию назначения преемником»,— сказали журналистам в южнокорейской разведслужбе.

Разведка Южной Кореи и ранее считала Ким Чжу Э «наиболее вероятной преемницей», однако сейчас началась официальная процедура предоставления ей этого статуса, считает NIS. В разведывательной службе Южной Кореи добавили, что будут внимательно следить за участием Ким Чжу Э в официальных мероприятиях.

Южнокорейская разведка предполагает, что дочери Ким Чен Ына около 13 лет. В сентябре ведомство указало на то, что Ким Чжу Э могла сопровождать Ким Чен Ына, прибывшего в Пекин для участия в церемонии в честь 80-летия победы над милитаристской Японией. В 2024 году NIS сообщила парламенту Южной Кореи, что Ким Чжу Э обучается управлению государством.