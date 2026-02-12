Казахстан завоевал золото и серебро на соревнованиях UAE SWAT Challenge 2026

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 февраля поздравил подразделения спецназа страны с выступлением на международном конкурсе UAE SWAT Challenge 2026 в Дубае, где казахстанские команды заняли первое и второе места в общем зачете, передает The Astana Times.

Команда Казахстан С была объявлена ​​абсолютным победителем престижного турнира, а Казахстан А занял второе место в общем зачете. Это достижение было достигнуто в условиях жесткой конкуренции, в которой участвовали 109 команд из 48 стран, что подчеркивает растущую репутацию Казахстана в элитной тактической подготовке и международных соревнованиях по специальным операциям, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам пресс-секретаря президента Казахстана Айбека Смадиярова , Токаев высоко оценил результаты действий бойцов.

«Глава государства отметил превосходную профессиональную, физическую и боевую подготовку отечественных бойцов, представляющих Государственную пограничную службу, Министерство внутренних дел и Комитет национальной безопасности, а также их волю к победе и высокий патриотический дух», — написал он в своем Telegram-канале.

Помимо двух призовых мест, другие казахстанские команды также показали хорошие результаты. Казахстан Б занял восьмое место в общем зачете, а Казахстан Д – двадцатое. Женская команда «Томирис» заняла восемнадцатое место в общем зачете и стала лучшей женской командой, превзойдя многие мужские команды из других стран.

По словам Смадиярова, Токаев заявил, что государство обеспечит официальное признание успехов участвующих военнослужащих, назвав их выступление источником национальной гордости и демонстрацией высокого уровня подготовки спецназа Казахстана на мировой арене.

