TikTok собирает данные пользователей, даже если они не используют приложение. «Би-би-си» рассказал, как защитить свою конфиденциальность

CentralAsia (CA) - TikTok расширяет свою империю по сбору данных, и отказ от использования приложения вас не защитит, но несколько простых шагов могут обеспечить вашу безопасность, пишет «Би-би-си».

TikTok отслеживает все ваши действия в приложении — тут нет ничего удивительного. Менее очевидно то, как компания следит за вами в других частях интернета, не имеющих никакого отношения к TikTok.

На самом деле, TikTok собирает конфиденциальную и потенциально компрометирующую информацию о вас, даже если вы никогда не пользовались приложением. На прошлой неделе я наблюдал, как веб-сайты отправляли в TikTok данные о диагнозах рака, проблемах с фертильностью и даже кризисах психического здоровья. Это часть империи слежения, которая простирается далеко за пределы социальной сети. Теперь, благодаря новому набору функций, TikTok готов расширить свою сеть и получить еще больше подробностей о вашей жизни.

Эти изменения произошли всего через несколько недель после продажи американского подразделения TikTok группе компаний, связанных с президентом США Дональдом Трампом. Сделка вызвала новые опасения по поводу конфиденциальности со стороны некоторых экспертов по правам человека и пользователей , хотя TikTok заявляет о наличии прозрачных правил реагирования на запросы правительства о предоставлении данных.

К счастью, это история о конфиденциальности с позитивной стороны. Несколько простых шагов, которые вы можете предпринять примерно за пять минут, помогут вам защитить свою информацию от TikTok.

Проблема связана с серьезными изменениями в «пикселе» TikTok — инструменте отслеживания, который компании используют для мониторинга вашего поведения в интернете. «Би-би-си» попросил компанию по кибербезопасности Disconnect проанализировать его. Они обнаружили, что обновленный пиксель TikTok собирает информацию необычными способами по сравнению со своими конкурентами.

«Это крайне инвазивный процесс», — говорит Патрик Джексон, технический директор Disconnect. «При таком расширенном обмене данными, когда вы проводите анализ фактического пиксельного кода, вы видите вещи, которые выглядят действительно плохо».

Когда я нажала кнопку в форме, где указывалось, что я онкологический больной или пережила рак, веб-сайт отправил в TikTok мой адрес электронной почты вместе с этими данными.

TikTok заявляет, что его пользователи информируются о методах обработки данных в рамках политики конфиденциальности и в некоторых случаях посредством уведомлений. Компания также утверждает, что предоставляет пользователям возможность контролировать настройки конфиденциальности.

«TikTok предоставляет пользователям прозрачную информацию о своей политике конфиденциальности и дает им множество инструментов для персонализации своего опыта», — говорит представитель TikTok. «Рекламные пиксели являются отраслевым стандартом и широко используются на социальных и медиа-платформах, в том числе и BBC».

Однако большинство людей, возможно, не подозревают, что TikTok хранит их данные, даже если они никогда не пользовались этой социальной сетью.

Невидимый следопыт

Пиксели отслеживания — это не новость. Уже много лет компании, управляющие рекламными сетями, — включая Google, Meta и сотни других, — используют их для прослушивания действий пользователей в интернете. Это невидимое изображение размером с один пиксель вашего экрана, которое загружается в фоновом режиме веб-сайта, содержащего технологии сбора данных. Они повсюду, и они постоянно следят за вами.

Вот как это работает. Например, TikTok поощряет компании размещать пиксели на своих веб-сайтах, чтобы помочь гиганту социальных сетей собирать больше данных. Допустим, у меня есть онлайн-магазин обуви. Если я использую пиксель, это позволяет TikTok собирать много данных о моих клиентах, чтобы показывать им целевую рекламу. Кроме того, это помогает TikTok понять, совершают ли люди, увидевшие эту рекламу обуви, покупку. Таким образом, я знаю, что оплаченная мной реклама работает, и, возможно, я заплачу за ещё одну. (Как и большинство новостных организаций, BBC использует аналитические инструменты и делится данными с рекламными партнерами в соответствии с нашей политикой конфиденциальности. BBC не использует пиксели отслеживания TikTok на своем веб-сайте и не размещает рекламные пиксели на сайтах третьих лиц.)

Когда речь идёт о данных обувного магазина, информация может быть безобидной. Но я годами писала о сборе данных в TikTok, и пиксели могут собирать крайне личную информацию.

Например, на прошлой неделе я посетила сайт группы поддержки онкологических больных. По данным Disconnect, когда я нажала кнопку в форме, указывающую на то, что я онкологический больной или пережила рак, сайт отправил в TikTok мой адрес электронной почты вместе с этими данными. Компания, занимающаяся женским здоровьем, отправила в TikTok данные, когда я посмотрела результаты тестов на фертильность. Организация, занимающаяся вопросами психического здоровья, отправила в TikTok запрос, когда я указала, что ищу консультанта по кризисным ситуациям. Сайты, использующие пиксели, отправляют данные о каждом посетителе, поэтому не имеет значения, есть ли у вас аккаунт в TikTok.

Представитель TikTok, по сути, заявляет, что это не входит в обязанности TikTok. Он говорит, что веб-сайты обязаны соблюдать законы о конфиденциальности и сообщать пользователям о своей политике обработки данных. TikTok заявляет, что веб-сайтам запрещено делиться определенными видами конфиденциальной информации, такими как данные о здоровье. И компания утверждает, что предпринимает активные шаги для оповещения веб-сайтов, которые делятся чем-либо неприемлемым.

Если вас беспокоят отдельные веб-сайты, вы упускаете суть. Критики говорят, что проблема в том, что крупные технологические компании, такие как TikTok, все чаще отслеживают все ваши действия в интернете. По данным DuckDuckGo, компании, занимающейся защитой конфиденциальности, трекеры TikTok установлены на 5% ведущих мировых веб-сайтов . Это число неуклонно растет, хотя это ничто по сравнению с Google, у которого трекеры установлены почти на 72% ведущих веб-сайтов, и Meta, у которого около 21% .

«Это в точности та же стратегия, которую Google и Meta использовали на протяжении многих лет», — говорит Питер Долански, исполнительный директор по продуктам DuckDuckGo. По его словам, они начали собирать небольшие объемы данных и превратили это в империю, обладающую огромным доступом к информации о вашей повседневной жизни.

Все эти данные могут означать, что вы будете видеть рекламу, более точно соответствующую вашим интересам, что вам может понравиться. Но эти подробные записи о вашей личной жизни не существовали бы, если бы технологические компании не следили за вами, и это подвергает вас всевозможным рискам, говорит Долански.

«Алгоритмы могут использовать эти данные для того, чтобы эксплуатировать вас», — говорит он. «Это может быть принуждение к покупке чего-либо, это могут быть политические кампании, это может быть ценовая дискриминация». Данные из рекламных объявлений использовались в самых разных целях, наносящих ущерб репутации, от предполагаемых нарушений гражданских прав до сексуальной дискриминации .

Империя данных TikTok

Пиксель TikTok существует уже несколько лет, но недавно в нём произошли существенные изменения. 22 января 2026 года, когда американское подразделение TikTok официально перешло в другие руки, пользователям пришлось согласиться с новым набором правил сбора данных. Это включает в себя новую рекламную сеть, которую TikTok будет использовать для показа целевой рекламы на сайтах других пользователей. Для обеспечения работы этой новой рекламной системы TikTok обновил свой пиксель.

Раньше пиксель TikTok просто сообщал компаниям, приносят ли их объявления продажи непосредственно в приложении. Теперь пиксель поможет компаниям отслеживать пользователей, которые видят рекламу, когда покидают TikTok, и совершают покупку в другом месте.

По словам Ариэль Гарсии, операционного директора Check My Ads, организации, занимающейся мониторингом цифровой рекламы, это, вероятно, означает, что больше компаний будут покупать рекламу в TikTok, а пиксель будет отображаться в большем количестве мест. Другими словами, империя отслеживания TikTok готова расширяться. «Эти инструменты, естественно, делают платформу более привлекательной для рекламодателей, а именно так в конечном итоге и происходит рост рекламных платформ», — говорит Гарсия.

Исследование Disconnect показало, что пиксель TikTok теперь собирает больше информации, чем когда-либо прежде, автоматически перехватывая данные, которые веб-сайты отправляют в Google. Эксперты сообщили BBC, что это необычайно навязчиво. «Они незаметно собирают эти данные, не дожидаясь, пока владелец сайта явно поделится этой информацией с TikTok», — говорит Джексон, — а это значит, что веб-сайты могут непреднамеренно отправлять в TikTok даже больше данных, чем планировали.

TikTok с этим не согласен. Представитель компании заявил, что TikTok четко объясняет, какие данные собирает пиксель, и компании могут просто настроить свои веб-сайты по-другому, если не хотят, чтобы TikTok видел, что они отправляют Google. (Google не ответил на запрос о комментарии.)

В TikTok также есть некоторые настройки конфиденциальности, которые вы можете использовать. Пользователи могут «очистить» данные, которые TikTok собирает с помощью пикселей, используя настройку в приложении . Люди, у которых нет учетной записи, могут попросить TikTok удалить любые данные о них.

Но если вы хотите остановить сбор данных до того, как он начнется, вам потребуются дополнительные шаги.

Как защитить себя

Есть хорошие новости и плохие новости. Давайте начнём с радостных.

Лучший вариант? Используйте более приватный веб-браузер. Я понимаю, что переход может показаться сложным, но закладки легко импортировать. Попробуйте.

Примерно 71% пользователей используют Google Chrome, который, согласно предварительным научным исследованиям, допускает утечку большего количества информации, чем многие конкуренты . Эксперты по вопросам конфиденциальности часто рекомендуют браузеры DuckDuckGo и Brave, специально разработанные для защиты данных. Firefox и Safari считаются лучшими вариантами, чем Chrome, хотя по умолчанию они менее строги в отношении конфиденциальности.

Если смена браузера слишком сложна, установите расширение для браузера, блокирующее эти трекеры. Я попросил Disconnect и DuckDuckGo помочь с этой статьей, поскольку оба они выпускают блокировщики трекеров, но есть и другие варианты, включая Privacy Badger и Ghostery. Некоторые блокировщики рекламы также блокируют сбор данных, в том числе AdBlock Plus и uBlock Origin. У DuckDuckGo есть таблица, сравнивающая лучшие блокировщики рекламы . Просто не устанавливайте расширения для браузера, не рекомендованные авторитетными источниками — это как установка приложения. Некоторые из них могут быть рискованными.

А теперь плохие новости. Выполнение этих двух шагов заблокирует пиксель TikTok и множество других нарушений конфиденциальности. Но я не буду делать вид, что ваши проблемы с данными решены.

Существует множество других способов, которыми компании обмениваются данными с TikTok, Google, Meta и другими рекламными компаниями. Например, компании собирают данные о вас и отправляют их напрямую технологическим гигантам со своих собственных серверов. «Это черный ящик, я не могу сказать, как часто он используется, потому что все происходит за кулисами», — говорит Долански. «Защититься от этого гораздо сложнее. Ваша единственная реальная защита — не использовать одну и ту же личную информацию в разных сервисах», поэтому сложнее сопоставить ваши действия в разных частях интернета.

Настоящее решение — это улучшение законов о защите конфиденциальности, говорит Гарсия из Check My Ads. «Эта проблема не ограничивается одной платформой. Это более широкая проблема экосистемы рекламных технологий, которую в конечном итоге необходимо решать путем ужесточения регулирования», — говорит она. «Единственное, что действительно изменит ситуацию, — это когда люди заявят о себе законодателям и ясно дадут понять, что конфиденциальность — это то, что их действительно волнует».

Полный перевод статьи Би-би-си: «TikTok is tracking you, even if you don't use the app. Here's how to stop it».