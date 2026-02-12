В Швейцарии пройдет референдум об ограничении численности населения страны. Это мера против иммиграции

CentralAsia (CA) - В Швейцарии 14 июня проведут всеобщий референдум по вопросу об ограничении численности населения страны 10 миллионами человек, передает The New York Times.

Петицию по ограничению миграции и установлению лимита численности населения еще в 2024 году запустила правоконсервативная Швейцарская народная партия, имеющая примерно треть мест в Федеральном собрании страны.

Правительство и парламент Швейцарии голосовали против этой инициативы, однако референдум был запущен автоматически, когда петицию подписали более 100 тысяч жителей страны.

В случае успеха референдума правительство будет обязано до 2050 года принимать меры по ограничению иммиграции в Швейцарию, численность населения которой сейчас составляет около девяти миллионов человек. В частности, в случае превышения планки в 9,5 миллиона человек власти будут должны ужесточить условия получения иностранцами постоянного вида на жительство, а также пересмотреть соглашение о свободном передвижении между Швейцарией и остальными странами Европейского союза (Швейцария не является частью ЕС).

Сторонники референдума заявляют, что текущее перенаселение уже привело к перегрузке швейцарской инфраструктуры, подрыву местной идентичности и росту цен на аренду жилья.

Противники идеи считают, что она нанесет ущерб швейцарской экономике, затруднит привлечение иностранной рабочей силы и повредит отношениям Швейцарии с Евросоюзом.

Согласно опросу, проведенному двумя швейцарскими медиагруппами в декабре 2025 года , 48% жителей Швейцарии поддерживают предложение об ограничении численности населения, 41% респондентов выступает против этой идеи.