МВД РТ: В Таджикистане возросло количество изнасилований, но снизилось — убийств и похищений людей

- 17:36, 12 февраля 2026
CentralAsia (TJ) - В 2025 году в Таджикистане было зарегистрировано 23 448 преступлений, что на 1134 случая больше по сравнению с 2024 годом (22 314). Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции в МВД республики 12 февраля.
По данным ведомства, уровень раскрываемости преступлений в прошлом году составил 78%.
В прошлом году увеличилось число изнасилований, грабежей, незаконного оборота наркотиков, количество убийств, похищений людей и хулиганств сократилось.
В частности, были зарегистрированы:
- убийства и покушения на убийство – 74 (в 2024 году – 75);
- разбои – 32 (28);
- грабежи – 107 (86);
- изнасилования – 49 (41);
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 119 (117);
- хулиганства – 1559 (1663);
- похищения людей – 9 (10);
- незаконное хранение и изготовление оружия – 26 (31);
- коррупционные преступления – 56 (61);
- незаконный оборот наркотиков, их изготовление и перевозка – 905 (745);
- мошенничества – 3857 (3480);
- кражи – 3902 (3858).
Увеличилось число жертв ДТП
Министр внутренних дел Рамазон Рахимзода сообщил также о росте числа аварий на дорогах Таджикистана и количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
По его словам, в прошлом году в стране было зарегистрировано 1373 ДТП, в результате которых 643 человека погибли. Еще 1542 человека получили различные травмы в этих авариях.
В 2024 году произошло 1233 аварии, в которых погибли 552 человека.