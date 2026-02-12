МВД РТ: В Таджикистане возросло количество изнасилований, но снизилось — убийств и похищений людей

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - В 2025 году в Таджикистане было зарегистрировано 23 448 преступлений, что на 1134 случая больше по сравнению с 2024 годом (22 314). Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции в МВД республики 12 февраля.

По данным ведомства, уровень раскрываемости преступлений в прошлом году составил 78%.

В прошлом году увеличилось число изнасилований, грабежей, незаконного оборота наркотиков, количество убийств, похищений людей и хулиганств сократилось.

В частности, были зарегистрированы:

- убийства и покушения на убийство – 74 (в 2024 году – 75);

- разбои – 32 (28);

- грабежи – 107 (86);

- изнасилования – 49 (41);

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 119 (117);

- хулиганства – 1559 (1663);

- похищения людей – 9 (10);

- незаконное хранение и изготовление оружия – 26 (31);

- коррупционные преступления – 56 (61);

- незаконный оборот наркотиков, их изготовление и перевозка – 905 (745);

- мошенничества – 3857 (3480);

- кражи – 3902 (3858).

Увеличилось число жертв ДТП

Министр внутренних дел Рамазон Рахимзода сообщил также о росте числа аварий на дорогах Таджикистана и количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

По его словам, в прошлом году в стране было зарегистрировано 1373 ДТП, в результате которых 643 человека погибли. Еще 1542 человека получили различные травмы в этих авариях.

В 2024 году произошло 1233 аварии, в которых погибли 552 человека.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения