Генсек ОТГ встретился с главами дипмиссий тюркских государств в Женеве

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев 11 февраля провёл встречу с главами дипломатических миссий стран-участниц ОТГ, аккредитованных в Женеве.

Во встрече приняли участие постоянные представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве. Также присутствовал заместитель генерального секретаря ОТГ.

Омуралиев отметил усилия Организации по укреплению сотрудничества между государствами-членами. По его словам, визит в Женеву и проведение встречи руководителей таможенных служб способствуют продвижению устойчивого развития в сферах транспорта и торговли.

Стороны обсудили вопросы усиления координации между дипмиссиями в Женеве, а также пути повышения представленности и узнаваемости ОТГ на международной площадке. Отдельное внимание было уделено расширению взаимодействия с международными организациями и другими структурами, базирующимися в Женеве.

Постоянные представители подтвердили готовность укреплять солидарность и координированные действия тюркских государств для продвижения повестки ОТГ на многостороннем уровне и выразили поддержку инициативам Организации в Женеве.