Интервью для журнала The Diplomat: Член парламента Монголии, д-р Лувсанжамц Ганзориг

Доктор ЛУВСАНЖАМЦ Ганзориг

Молодой политик считает, что загрязнение в Улан-Баторе никак не связано с бедностью. Он также говорил о коррупции и способах ее искоренения, а также о новом городе Хархорум и о том, как его следует строить.

Доктор ЛУВСАНЖАМЦ Ганзориг — недавно избранный член парламента, который активно высказывается по поводу загрязнения воздуха в Монголии, коррупции, политической стабильности и необходимости переноса столицы. Журналистка издания The Diplomat побеседовала с Лувсанжамцем о том, как правительство Монголии решает эти проблемы в рамках расширенной законодательной ветви власти.

— В последнее десятилетие столица Монголии, Улан-Батор, продолжает занимать первое место по уровню загрязнения воздуха. Как человек, который предпринимает инициативы по решению этой затянувшейся проблемы, ставшей теперь проблемой общественного здравоохранения, как вы считаете, каковы коренные причины проблемы? Какие действия предприняли законодательная и исполнительная ветви власти в этом году?

— Некоторые исследователи объясняют основную причину загрязнения воздуха бедностью. Однако я считаю, что основная проблема заключается в неспособности государства четко определить коренные причины посредством политики и реализовать проекты, которые приносят эффективные результаты.

В ходе весенней парламентской сессии прошлого года парламент организовал публичные слушания по проблеме загрязнения воздуха. В ходе слушаний выяснилось, что с 2009 года правительство потратило в общей сложности ₮5.6 трлн на снижение загрязнения воздуха, однако уровень загрязнения не снизился в достаточной степени. Это показывает, что сама по себе нехватка финансовых ресурсов не является главной проблемой. Вместо этого, прежняя политика была сосредоточена на поддержке потребления, например, на субсидировании угля и печей, а не на продвижении долгосрочных решений. В результате нам не удалось всесторонне решить проблему загрязнения воздуха.

С тех пор как я стал членом парламента, одной из трех ключевых задач, которые я поставил перед собой, стало решение проблемы загрязнения воздуха. Проведя обширные исследования совместно с профессиональными учеными и исследователями, мы пришли к выводу, что для эффективных решений необходимы политические меры, направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережение, а не на увеличение потребления. Исходя из этого вывода, мы разработали четкий план действий и работали над совершенствованием политики государственных и местных органов власти в отношении утепления домов и технологий возобновляемой энергии, тем самым поддерживая энергоэффективность.

19 июня 2025 года Парламент принял Резолюцию № 57 по итогам работы парламентской рабочей группы, которую я создал и возглавлял. Данная резолюция обязывает правительство и ЦБ Монголии оптимизировать систему «зеленого» финансирования и усовершенствовать правовую и нормативную базу для снижения загрязнения воздуха.

Позже, в декабре 2025 года, по инициативе председателя парламента, было принято дополнительное постановление об ускорении реализации этой политики. В рамках реализации этих резолюций исполнительная власть начала продвигать экологически чистые технологии, такие как теплоизоляция домов и электрическое отопление, а также расширять использование распределенных возобновляемых источников энергии.

На муниципальном уровне столицы в 2025 году реализуется проект по изоляции 5000 домохозяйств с участием граждан. Кроме того, под руководством администрации района Чингелтей реализуются проекты с участием частного сектора и международных организаций, направленные на перевод примерно 700 домохозяйств и школьных зданий на экологически чистые системы водоснабжения. Я считаю, что это целенаправленные и эффективные инициативы. В дальнейшем подобные проекты следует расширять на всю страну, а не только на Улан-Батор.

Для достижения существенного снижения уровня загрязнения воздуха нам необходимо участие не только государства, но и местных органов власти, частного сектора, организаций гражданского общества и самих граждан. Мы должны создать экосистему, которая позволит осуществить переход от традиционных «коричневых» технологий к «зеленым» решениям. В этом контексте наша команда запустила кампанию «Дулаанбаатар» (в переводе с монгольского «Теплый баатар»). В 2025 году мы организовали серию встреч, в ходе которых получили профессиональную консультацию более чем 2000 домохозяйств в юртовых районах. Мы планируем расширить эту кампанию в дальнейшем.

— Учитывая ваше образование и архитектурный опыт, какие структурные изменения необходимо осуществить в Улан-Баторе, чтобы уменьшить пробки, перенаселенность района с юртами и создать более просторную и здоровую среду для жителей?

— Заторы на дорогах возникают в первую очередь из-за ограниченной доступности объектов социальной инфраструктуры, таких как школы, детские сады, медицинские учреждения и зеленые зоны. Кроме того, недостаточная развитость общественного транспорта вынуждает жителей полагаться на личные автомобили, особенно с точки зрения надежности, чистоты и удобства.

Ключевое решение заключается в расширении доступа к социальной инфраструктуре, создании диверсифицированной сети общественного транспорта и формировании среды, благоприятной для пешеходов и велосипедистов. В этом контексте я возглавил рабочую группу по разработке концепции «20-минутного города» и представил ее в соответствующее министерство.

С профессиональной точки зрения, я также представил несколько рекомендаций муниципальному управлению общественного транспорта по улучшению предоставляемых услуг. Некоторые из этих мер, такие как разрешение оплаты банковскими картами в автобусах и оптимизация маршрутных карт, уже начали внедряться. В дальнейшем, как сообщила нам столичная администрация, ведется подготовка к оптимизации автобусных маршрутов на основе данных и развитию крупномасштабных сетей общественного транспорта, таких как метро и легкорельсовый транспорт.

Кроме того, в этом году планируется ввести в эксплуатацию первую линию канатной дороги. Как градостроитель, я поддерживаю вышеупомянутые проекты.

Наконец, я участвую в рабочей группе, занимающейся подготовкой «Генерального плана развития Улан-Батора до 2040 года» для обсуждения в парламенте, где мы работаем над внедрением принципов, направленных на создание города, ориентированного на людей, а не на автомобили.

— В Восточной Азии несколько стран переносят свои столицы в исторические места. Причины таких решений различны. Монголия рассматривает возможность переноса своей столицы, Улан-Батора, в исторически значимый город Хархорум. Каковы перспективы реализации этого проекта? Как этот перенос поможет улучшить жизнь монгольского народа и экономику страны?

— В настоящее время Монголия развивается как высокоцентрализованное государство, единственным ядром которого является Улан-Батор. В дальнейшем политика должна быть сосредоточена на улучшении условий жизни в сельских районах, расширении доступа к социальной инфраструктуре по всей стране и создании рабочих мест.

Правительство разработало политику регионального развития, и в рамках этой политики ведется подготовка к переносу столицы. С точки зрения политики, такой подход является обоснованным. Первоначально было бы целесообразно развивать этот район как центральный город Хангайской области.

Для практической реализации этого крайне важно участие частного сектора, поскольку именно частный сектор создает рабочие места в новой столице. Следовательно, государство должно создать инфраструктуру, привлекательную и выгодную для инвестиций частного сектора. Кроме того, необходимо как можно скорее определить центры остальных пяти регионов и направить бюджетные инвестиции государства в эти города.

Лично я считаю, что к 2030 году, если будут реализованы инфраструктурные проекты с целью увеличения населения Дархана и Эрдэнэта до 200 000 человек в каждом, а Чойбалсана, Ховда, Өлгии и Сайншанда — до 100 000 человек в каждом, политика регионального развития начнет приносить ощутимые результаты.

Кроме того, ранее я работал в парламентской рабочей группе по законопроекту о новом городе Хархорум. Как профессионал, я регулярно получаю информацию о процессе разработки генерального плана. На мой взгляд, основной принцип развития новой столицы, основанный на кочевой культуре, экологичности, компактности и «зелености», является уместным и хорошо продуманным.

Сегодня, посещая города по всему миру, часто можно увидеть небоскребы со стеклянными фасадами и застройку, ориентированную на автомобили. Градостроители отмечают, что существует сравнительно немного городов, которые действительно отражают историю, культуру, экономику и образ жизни страны.

Поэтому я надеюсь, что город Новый Хархорум избежит повторения ошибок других стран и вместо этого будет развиваться как город, ориентированный на людей, демонстрирующий историю Монголии, кочевую культуру и наследие.

— 2025 год был неспокойным для политической обстановки в Монголии. Мы стали свидетелями нескольких крупных протестов, свержения правительства Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрая, восстановления в должности правительства Занданшатара Гомбожава с расширенным составом. Каково ваше мнение о политической стабильности в Монголии на данный момент, и каковы основные причины такой нестабильной политической обстановки? Мне кажется, что новый парламент потратил слишком много времени на борьбу с политической нестабильностью. Какие существуют механизмы для улучшения ситуации с нестабильностью?

— Нестабильность в исполнительной власти существовала с момента установления демократической системы в Монголии, но в этом году она развивалась особенно стремительно. Я считаю, что первопричина кроется в отсутствии в полной мере сформированных идеологических основ и четких политических ориентиров внутри политических партий. Необходимо укрепить внутрипартийную демократию, чтобы партии могли участвовать в дискуссиях, исследованиях, разработке политики и открытых дебатах по вопросам выбора руководства и управления.

Придя к власти, партии должны оставаться приверженными предложенной ими политике и стремиться к ее полной реализации, включая соответствующее согласование бюджетных ассигнований.

В то же время участие граждан в политике, по всей видимости, в значительной степени ограничивается голосованием на выборах и участием в протестах. Основная цель политических партий — отражать голоса граждан в государственной политике. Поэтому граждане, особенно молодежь, должны активно участвовать в местных общественных собраниях, четко определять насущные проблемы и предлагать решения, включать их в партийные программы и требовать подотчетности при их реализации. Только тогда демократия сможет существенно укрепиться. Однако эта проблема характерна не только для Монголии, но и для многих демократических стран.

В конечном итоге, когда общественность четко понимает роли исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, последовательно оценивает, достигают ли эти институты намеченных целей, и требует подотчетности, многие из глубинных проблем общества могут быть решены.

— Монголия продолжает привлекать иностранные инвестиции от своих партнеров. Однако ряд крупных зарубежных оценок указывает на то, что коррупция в Монголии стала серьезным препятствием для привлечения долгосрочных качественных инвестиций. Что необходимо предпринять и что мешает Монголии улучшить ситуацию с коррупцией?

— Коррупция существует в каждой стране на разных уровнях. Правительство (или правительства) Монголии, парламент, судебная система и Независимый орган по борьбе с коррупцией на протяжении времени работали над решением этой проблемы. К сожалению, ощутимый прогресс пока ограничен.

Для привлечения долгосрочных и стабильных инвестиций крайне важна преемственность политики. Мы должны четко определить наши краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные стратегии и усовершенствовать правовую и политическую базу для обеспечения их последовательной реализации. В то время как правящая партия определяет направление политики, политические партии должны согласовывать свои действия по национальным интересам в важнейших областях.

Для успешной реализации проектов, оказывающих реальное позитивное влияние на национальную экономику, крайне важны прозрачность и ясность информации. Общественное доверие формируется тогда, когда информация о том, какие проекты будут реализованы, где, на каких условиях и какую политику проводит правительство, находится в открытом доступе. В этой связи в программных документах, таких как пятилетняя национальная программа развития и годовые планы развития, следует четко указывать проекты, финансируемые за счет внутренних и внешних инвестиций, а Министерство экономики и развития должно уделять особое внимание их реализации.

Я также твердо убежден, что нам необходимо отказаться от систем, требующих многочисленных разрешений и согласований со стороны отдельных должностных лиц. Принятие решений, зависящих от конкретных лиц, создает неопределенность для бизнеса и инвесторов и повышает риск фаворитизма и коррупции.

Вместо этого как государственному, так и частному секторам следует внедрять системы, основанные на четких планах и измеримых результатах, а не на субъективных решениях. Таким образом, я считаю, что более эффективным будет переход от системы, основанной на получении разрешений, к системе, в которой деятельность может начинаться после уведомления при условии соблюдения заранее определенных стандартов и критериев. В настоящее время мы работаем над созданием правовой основы для этой реформы.

Наконец, необходимость прозрачности в финансировании политических партий — это неоспоримая реальность. Считается, что когда политические партии открыто и честно раскрывают свои источники финансирования, коррупция снижается.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра Азиатско-Тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

