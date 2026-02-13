В Казахстане на проведение референдума по Конституции потратят $42,3 млн

CentralAsia (KZ) - Предварительный расчет расходов на проведение референдума по принятию новой Конституции Казахстана составляет 20,8 млрд тенге ($42,3 млн), сообщил член ЦИК РК Михаил Бортник, передает Власть.kz.

«Хочу подчеркнуть, что данные средства в республиканском бюджете на 2026 год не предусмотрены, поэтому средства будут выделяться из резерва правительства», - сказал он.

По его данным, 75% суммы нужно на оплату работы членов участковых комиссий. Но уточненная сумма необходимых средств будет определена решением правительства.

Референдум по принятию новой Конституции состоится 15 марта 2026 года. Согласно календарю ЦИК, агитационная кампания продлится три дня. 14 марта – день тишины. 15 марта – день голосования. Итоги голосования будут официально опубликованы не позднее 21 марта.

