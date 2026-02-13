экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Два военных корабля США столкнулись в Карибском море

CentralAsia (CA) -  Два корабля ВМС США столкнулись в Карибском море у берегов Южной Америки, сообщает BBC.

Как сообщило Южное командование, в ходе дозаправки в море столкнулись эсминец Truxtun и быстроходный корабль боевого обеспечения Supply. В результате инцидента два человека получили незначительные травмы, их состояние стабильное.

Отмечается, что оба судна благополучно продолжили плавание от места инцидента у берегов Южной Америки.

Южное командование не сообщило о причинах столкновения и заявило, что инцидент в настоящее время расследуют.

В последние несколько месяцев президент США Дональд Трамп отдал приказ о наращивании военной мощи в Карибском бассейне в рамках заявленной администрацией операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. США также использовали своё военное присутствие в регионе для обеспечения соблюдения санкций против венесуэльской нефти, после того как в январе захватили президента страны Николаса Мадуро.

