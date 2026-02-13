The Atlantic: советники Зеленского заявили о готовности Киева сдать часть Донбасса

CentralAsia (CA) - Два советника президента Украины Владимира Зеленского заявили журналисту The Atlantic Саймону Шустеру, что Украина может быть готова отказаться от контроля над территориями в восточной части Донецкой области. Чтобы легитимизировать вывод войск, рассматривался вариант проведения референдума по мирному плану весной этого года. Голосование могли бы совместить с выборами президента Украины, сообщили советники.

В интервью Зеленский заявил, что не против такого подхода, так как это поможет повысить явку и «сделает результаты более трудными для оспаривания россиянами». При этом президент заявил, что для этого Россия и Украина должны прийти к честным договоренностям. «Я не думаю, что мы должны выносить на референдум плохую сделку»,— сказал Владимир Зеленский.

По данным Шустера, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов проводил длительные переговоры с помощниками Владимира Зеленского о правовых и практических условиях, необходимых для того, чтобы армия Украины могла выйти из некоторых районов Донбасса. «Они подходят к этому творчески, ищут способы сделать это так, чтобы люди смогли это принять»,— рассказал журналисту один из украинских чиновников, участвовавший в этих дискуссиях.

Издание отмечает, что некоторые члены окружения Владимира Зеленского обеспокоены тем, что окно для заключения мирного договора может закрыться в ближайшее время. Приближенные президента опасаются, что это может привести к растягиванию конфликта на долгие годы.