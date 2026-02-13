ВОЗ и ЮНИСЕФ: Заболеваемость корью в Европе и Центральной Азии снизилась на 75%

CentralAsia (TJ) - Число случаев кори в странах Европы и Центральной Азии в 2025 году значительно сократилось по сравнению с 2024 годом. Об этом свидетельствуют предварительные данные из 53 государств Европейского региона ВОЗ. При этом ЮНИСЕФ и ВОЗ предупреждают о сохраняющейся угрозе новых вспышек, сообщает пресс-служба ООН.

В 2025 году в регионе зарегистрировано 33 998 случаев кори — почти на 75% меньше, чем в 2024 году, когда было зафиксировано 127 412 заболевших. Снижение связано с реализацией специальных мер, а также с уменьшением числа восприимчивых к инфекции лиц после масштабных вспышек в районах с низким уровнем вакцинации.

Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге сообщил, что за последние три года в регионе корью заболели более 200 тыс. человек. Несмотря на положительную динамику, показатели 2025 года остаются выше уровня большинства лет после 2000 года. В ряде стран число заболевших оказалось выше, чем в 2024 году, а случаи кори продолжают регистрироваться и в 2026 году. По оценке ВОЗ, многие из них могли быть предотвращены при более широкой плановой иммунизации и оперативных мерах реагирования на вспышки. Региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Регина де Доминичис подчеркнула, что причины возобновления распространения кори в последние годы сохраняются и требуют системной работы. По ее словам, всем детям должен быть обеспечен доступ к вакцинации, а также необходимо противодействовать распространению дезинформации о прививках.

Согласно данным стран за 2024 год, Европейская региональная комиссия по верификации элиминации кори и краснухи установила, что число государств, где сохраняется или вновь установлено эндемичное распространение кори, увеличилось до 19 против 12 годом ранее.

ЮНИСЕФ и ВОЗ совместно с правительствами стран региона и при поддержке партнеров реализуют меры по предотвращению и сдерживанию инфекции. Работа включает взаимодействие с местными сообществами, обучение медицинских работников, укрепление программ иммунизации и систем эпидемиологического надзора, а также проведение кампаний по «догоняющей» вакцинации.

Корь остается одним из самых заразных вирусов: один заболевший может инфицировать до 18 непривитых человек, что делает заболевание примерно в 12 раз более заразным, чем грипп. Болезнь может приводить к госпитализации, смертельным исходам и тяжелым долгосрочным осложнениям. Кроме того, корь способна временно ослаблять иммунную память организма, повышая уязвимость к другим инфекциям.

Две дозы вакцины против кори обеспечивают до 97% пожизненной защиты. Для формирования коллективного иммунитета необходимо иммунизировать не менее 95% населения, что позволяет защитить младенцев, еще не достигших возраста вакцинации, а также людей с медицинскими противопоказаниями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения