США завершают масштабную операцию против иммигрантов в Миннесоте

CentralAsia (CA) - Иммиграционная и таможенная служба (ICE) сворачивает операцию против нелегальных мигрантов в американском штате Миннесота, сообщил в четверг, 12 февраля, координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман, передает Deutsche Welle.

По его словам, президент США Дональд Трамп согласился с его предложением о выводе из штата федеральных агентов «в свете достигнутых успехов».

В ходе пресс-конференции Хоман заявил, что за время операции Metro Surge было арестовано «много преступников», и теперь Миннесота «менее благоприятна» для них. Ранее Белый дом сообщал, что федеральные силы арестовали в Миннесоте около 4 тысяч «преступников - нелегальных мигрантов», среди которых «убийцы, насильники, члены банд».

При этом Хоман подчеркнул, что в ходе операции агенты ICE не арестовывали никого в больницах, начальных школах или церквях. «Однако эти места не исключаются», - добавил чиновник. Он отметил, что федеральные силы будут перенаправлены из Миннесоты в «другие места по всей стране», чтобы «выполнить задачи президента по поддержанию безопасности границ и проведению массовых депортаций».

В январе город Миннеаполис охватили массовые протесты против ICE и миграционной политики Трампа. Недовольство горожан было вызвано тем, что агенты ICE убили двух американских граждан - 37-летнего медбрата Алекса Претти и 37-летнюю Рене Гуд.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц неоднократно выступал против операции ICE и выражал сомнения в ее целесообразности. Говоря о негативных последствиях этой операции, Уолц упомянул экономический ущерб, потерю доверия к федеральным властям и травмирующий опыт многих людей, в том числе детей.