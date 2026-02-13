Итальянская неделя 2026 в Монголии продлится до 15 февраля

В эти выходные жители Улан-Батора смогут насладиться насыщенной программой, организованной посольством Италии в Улан-Баторе, посвященной современной итальянской культуре и достижениям в самых разных областях: от искусства и дизайна до моды и оперы, музыки, кулинарии и стиля жизни. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

С 9 по 15 февраля 2026 года Посольство Италии в Монголии организует первую Неделю Италии 2026 — общегородскую инициативу, посвященную современной итальянской культуре и достижениям в самых разных областях, от искусства и дизайна до моды и музыки, еды и образа жизни.

Цель Итальянской недели 2026 — содействие развитию итальянского творчества и культурного диалога посредством программы выставок, публичных мероприятий и городских инициатив.

Эта инициатива объединяет крупные культурные учреждения, а также сеть официальных дистрибьюторов и розничных продавцов итальянской продукции, работающих по всей столице Монголии, предоставляя публике возможность познакомиться с итальянской культурой как в музейных залах, так и в городской среде Улан-Батора.

В течение всей недели участвующие магазины и дистрибьюторы принимают участие в Неделе Италии 2026, проводя в своих магазинах мероприятия, посвященные итальянской культуре и продукции.

Сюда входят отдельные сорта, специальные акции, дегустации или другие мероприятия, ориентированные на клиентов, сопровождаемые демонстрацией официальных материалов мероприятия.

Насыщенная культурная программа Итальянской недели 2026 включает выставки, проводимые ведущими учреждениями Улан-Батора.

В Музее изобразительных искусств Занабазара проходит выставка «Когда центр перемещается», объединяющая работы современных художников Луки Буволи, Пьетро Руффо и Бэхбаатара Энхтөра. Это первая выставка работ этого монгольского художника, получившего образование и проживающего в Италии, в Монголии (куратор: Кьяра Зампетти Эгиди; помощник куратора: Дархижав Жадамбаа).

В Национальном музее Чингисхана выставка «Италия — это мода: итальянские заметки» исследует итальянский дизайн и моду через знаковые работы ведущих итальянских дизайнеров, от Валентино до Макса Мара. На выставке также представлены оригинальные светильники известного дизайнера Джо Понти. Фотографии, предоставленные @Opera_Roma, демонстрируют костюмы, разработанные Валентино для «Травиаты» в 2016 году. Документальный фильм «Италия — это мода» доступен через 3D-визоры, размещенные в выставочном пространстве.

На открытии Музея Чингисхана выступил известный монгольский певец Амартүвшин Энхбат в сопровождении дирижера Театра Ла Скала, маэстро Стефано Сальватори.

