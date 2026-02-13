Погода ухудшится на выходных в Казахстане

CentralAsia (KZ) - На юге и юго-востоке Казахстана в ближайшие дни, с 14 по 16 февраля, ожидаются сильные осадки. В целом по республике прогнозируют усиление ветра, гололёд и туманы, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 14 февраля на большей части Казахстана сохранится погода без осадков – регион окажется под влиянием отрога антициклона. С 15 февраля на запад страны начнёт смещаться северо-западный циклон. Продвигаясь на восток, он принесёт дожди и снегопады, низовые метели, а также постепенное повышение температуры воздуха.

На юге и юго-востоке Казахстана весь период сохранится неустойчивая погода. Из-за прохождения атмосферных фронтов, связанных с ложбиной южного циклона, ожидаются смешанные осадки, 14 и 15 февраля – обильные дожди и снегопады.

Кроме того, по республике возможны усиление ветра, гололёд и туманы.

