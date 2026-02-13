Казахстан продлил на 49 лет соглашение с Кыргызстаном об аренде 58,8 га земли на Иссык-Куле

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Казахстан возьмёт у Кыргызстана в аренду земельные участки на 49 лет. Соответствующие соглашение и договор между странами 12 февраля ратифицировали депутаты Сената РК, сообщает Tengrinews.kz.

Соглашение между правительством Казахстана и правительством Кыргызстана об урегулировании прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана, продлевает до конца 2029 года обязательства казахстанской стороны по модернизации объектов (за исключением базы) до уровня 3- и 4-звёздочных отелей с круглогодичным режимом работы. Само соглашение между странами было подписано ещё 4 июля 2006 года.

Как сообщила депутат Сената Нурия Ниязова, страны договорились, что Казахстан сможет привлекать инвесторов и даже сносить объекты на предоставленной территории. Соглашением устанавливается право собственности Казахстана на четыре объекта: санаторий «Казахстан», дом отдыха «Самал», спортивно-оздоровительный лагерь «Университет», спортивно-оздоровительный центр «Олимп».

«В настоящее время Управление делами президента реализует инвестиционный проект по строительству санатория «Казахстан» на озере Иссык-Куль, срок сдачи - предположительно, 4-й квартал 2026 года. Также на территории санатория предусмотрен снос всех существующих зданий и сооружений, за исключением дачи № 1 Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, как объекта для сохранения историко-культурного наследия и увековечения памяти с преобразованием данного объекта в дом-музей», - рассказала Нурия Ниязова.

Что касается второго документа - договора между правительствами Казахстана и Кыргызстана о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе одноименной области Кыргызстана от 1 декабря 2009 года, он предоставляет Казахстану право на аренду земли.

«В соответствии с договором стороне предоставлены во временное возмездное пользование (аренду) земельные участки сроком на 49 лет общей площадью 58,8 гектара», - пояснила Ниязова.

По её словам, кыргызская сторона гарантирует неприкосновенность арендуемых объектов и обязуется воздерживаться от действий, направленных на их изъятие в государственную собственность.

