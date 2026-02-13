экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Главы МИД Туркменистана и РФ обсудили график предстоящих контактов

CentralAsia (TM) -  Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, уделив особое внимание практической реализации ранее достигнутых договоренностей, а также графику предстоящих контактов и совместных мероприятий.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули значимость координации усилий в рамках многосторонних площадок, в частности в формате СНГ и прикаспийских государств.

Министры также обменялись взаимными поздравлениями по случаю профессиональных праздников работников дипломатических служб двух стран.

