В Бангладеш прошли первые после массовых протестов выборы. Победила Националистическая партия

CentralAsia (CA) - Коалиция во главе с Националистической партией Бангладеш (НПБ) победила на первых после массовых протестах парламентских выборах, которые прошли в стране 12 февраля.

По результатам подсчета голосов, сообщает CNN, Националистическая партия и ее союзники по коалиции получат 209 из 300 мест в парламенте.

НПБ объявила, что не будет устраивать праздничные мероприятия в честь своей победы, и призвала жителей Бангладеш провести молитву за благополучие страны и ее народа.

Второе место заняла коалиция во главе с крупнейшей исламистской партией «Джамаат-и-Ислами», у которой будет 68 мест в парламенте.

Национальная гражданская партия, созданная лидерами студентов, организовавших массовые протесты в 2024 году, в результате которых от власти была отстранена партия «Авами лиг», получит 30 мандатов.

НПБ возглавляет Тарик Рахман — сын бывшего президента Бангладеш Зиаура Рахмана и первой женщины — премьер-министра Бангладеш Халеды Зиа. Он жил в изгнании с 2008 года, когда в Бангладеш к власти пришла партия «Авами лиг». Ожидается, что Тарик Рахман станет новым премьер-министром страны.

Одновременно с парламентскими выборами в Бангладеш прошел референдум о конституционных реформах. Среди вынесенных на него вопросов было создание нейтрального временного правительства на период выборов, формирование двухпалатного парламента, увеличение представительства женщин в органах власти и ограничение на два срока полномочий премьер-министра. Результаты референдума пока официально не объявлены, но местные СМИ сообщили, что более 70% избирателей проголосовали «за».

В Бангладеш летом 2024 года прошли массовые студенческие протесты, в результате которых правящая на тот момент партия «Авами лиг» была отстранена от власти, ее лидер — Шейх Хасина — лишилась поста премьер-министра и покинула страну. В ноябре 2025 года суд в Бангладеш заочно приговорил Шейх Хасину к смертной казни по обвинению в преступлениях против человечности, связанных с жестоким подавлением протестов в 2024 году.