Экс-священника РПЦ Иакова Воронцова задержали в Алматы — ему вменяют «организацию притона»

CentralAsia (KZ) - Бывшего священника РПЦ Иакова Воронцова задержали в Алматы — ему вменяют «организацию притона для потребления наркотических средств». Об этом изданию Masa Media сообщили в Департаменте полиции города.

«По подозрению задержан мужчина 1986 года рождения. В ходе обысковых мероприятий изъяты порошкообразные вещества. Медицинским освидетельствованием подтвержден факт употребления им наркотических средств», — заявили в полиции, добавив, что следствие продолжается, «устанавливаются все причастные лица и обстоятельства противоправной деятельности».

Иаков Воронцов — бывший иеромонах Астанайской и Алматинской епархии РПЦ. Получил известность в 2023 году после того, как раскритиковал специальную военную операцию России в Украине, а также руководство РПЦ. Позднее был запрещен в служении и извергнут из сана. На него также завели дело по статье о разжигании розни, однако прекратили расследование за отсутствием состава преступления.

В последние годы Воронцов пытается создать в Казахстане Православную Церковь, не состоящую в подчинении Московского Патриархата. Он дважды подавал документы в Минюст на регистрацию религиозного объединения, но дважды получал отказ. Накануне стало известно, что он оспорил это решение в суде.

